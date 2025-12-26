Fotografato il rarissimo gatto dalla testa piatta | vive in Thailandia ed è a rischio di estinzione
La scoperta viene considerata di grande rilevanza scientifica. Un gatto dalla testa piatta è stato fotografato un gatto con la testa piatta in Thailandi a. L’animale prende il nome della loro fronte appiattita. Vive in Brunei, Indonesia e Malesia, ma si temeva fosse estinto in Thailandia dove non si vede da circa 30 anni e, invece, come riporta ‘ LiveScience ‘, è stato fotografato, grazie ad alcuni dispositivi lasciati in diverse aree del Paese. L’organizzazione per la conservazione dei gatti Panthera ha annunciato la scoperta oggi, che è anche l’annuale Wildlife Protection Day della Thailandia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
