Fossacesia e Rocca San Giovanni | 100 mila euro per sistemare la provinciale Piano Favaro

Dopo oltre 40 anni, la Provincia di Chieti torna a investire sulla strada provinciale 103 Piano Favaro, la strada che collega Fossacesia e Rocca San Giovanni, con uno stanziamento di 100 mila euro destinato al rifacimento del manto stradale e alla messa in sicurezza dei tratti più ammalorati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

