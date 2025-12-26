Formazioni statistiche anteprime e TV dell’AFCON 2025

2025-12-26 20:04:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima Benin-Botswana. Il tecnico del Benin Gernot Rohr si è detto “soddisfatto” nonostante la sconfitta iniziale per 1-0 della sua squadra contro la Repubblica Democratica del Congo alla Coppa d’Africa 2025 – ma il tedesco sa che il risultato ha alzato la posta in gioco per un incontro con il Botswana a Rabat sabato. “Dobbiamo vincere se vogliamo avere una ragionevole speranza di qualificarci”, ha suggerito il 72enne, le cui opzioni erano notevolmente ridotte contro avversari che si trovano 36 posizioni sopra il Benin in classifica. “Dobbiamo assolutamente preparare bene la partita contro il Botswana, il vantaggio è questo our I ragazzi squalificati hanno potuto riposarsi e ripartiranno da zero per quanto riguarda i cartellini gialli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Formazioni, statistiche, anteprima dell'AFCON 2025

