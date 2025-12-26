Forlì che brilla l' assessora Cintorino traccia un primo bilancio | Il Natale è un investimento Oltre 210 mila euro dagli sponsor

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passate le festività di Natale e Santo Stefano, ‘Forlì che brilla’ non si ferma e continua ad animare la città con eventi, luci e occasioni di incontro. Il calendario delle iniziative prosegue infatti fino all'Epifania, ma l’assessora ai Grandi Eventi Andrea Cintorino traccia a ForlìToday un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Forlì che brilla, l'assessora Cintorino traccia un primo bilancio: "Il Natale è un investimento. Oltre 210 mila euro dagli sponsor"

Leggi anche: Si accende il Natale con Forlì che brilla: investimento da oltre mezzo milione, quasi la metà coperto dagli sponsor

