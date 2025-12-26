Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata I protagonisti di Forbidden Fruit tornano domani, sabato 27 dicembre, su Canale 5. Dopo la pausa natalizia, riprendono le vicende delle sorelle Yidiz e Zeynep che, nella prossima puntata, proverà a far avvicinare Kaya e Zehra. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Dundar ha compiuto un pazzia: in preda ad una furia cieca, ha rapito Zeynep per vendicare l'umiliazione di essere stato lasciato il giorno del matrimonio. Grazie all'intervento di Alihan e del padre di Dundar, alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi: Zeynep è stata liberata, così come sua madre Asuman, anche lei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 27 dicembre: tensione tra Asuman e Zerrin, Yildiz spinge Kaya verso Zehra

Leggi anche: Forbidden fruit anticipazioni 9 dicembre tensione tra yildiz e halit

Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 1° dicembre: Yildiz accusata da Lila e Zerrin di tradire Halit con Kemal

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Forbidden fruit”, le trame dal 22 al 27 dicembre 2025; Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 27 dicembre; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 27 dicembre: la cena di Zeynep; Forbidden Fruit, anticipazioni 22-27 dicembre: rapimento choc per Zeynep, Asuman sotto sequestro e clamore su Ender.

Forbidden Fruit, anticipazioni 27 dicembre: tensione tra Asuman e Zerrin, Yildiz spinge Kaya verso Zehra - Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. movieplayer.it