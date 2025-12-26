Forbidden Fruit anticipazioni 27 dicembre | tensione tra Asuman e Zerrin Yildiz spinge Kaya verso Zehra
Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata I protagonisti di Forbidden Fruit tornano domani, sabato 27 dicembre, su Canale 5. Dopo la pausa natalizia, riprendono le vicende delle sorelle Yidiz e Zeynep che, nella prossima puntata, proverà a far avvicinare Kaya e Zehra. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Dundar ha compiuto un pazzia: in preda ad una furia cieca, ha rapito Zeynep per vendicare l'umiliazione di essere stato lasciato il giorno del matrimonio. Grazie all'intervento di Alihan e del padre di Dundar, alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi: Zeynep è stata liberata, così come sua madre Asuman, anche lei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Forbidden fruit anticipazioni 9 dicembre tensione tra yildiz e halit
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 1° dicembre: Yildiz accusata da Lila e Zerrin di tradire Halit con Kemal
“Forbidden fruit”, le trame dal 22 al 27 dicembre 2025; Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 27 dicembre; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 27 dicembre: la cena di Zeynep; Forbidden Fruit, anticipazioni 22-27 dicembre: rapimento choc per Zeynep, Asuman sotto sequestro e clamore su Ender.
Forbidden Fruit, anticipazioni 27 dicembre: tensione tra Asuman e Zerrin, Yildiz spinge Kaya verso Zehra - Dopo lo stop natalizio, nel pomeriggio di Canale 5 torna la dizi turca Forbidden Fruit. movieplayer.it
Forbidden fruit anticipazioni 27 dicembre 2025: Alihan salva Zeynep. I due sono felici, ma poi arriva Elif - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 27 dicembre 2025 su Canale 5: Alihan riesce a salvare Zeynep. msn.com
Forbidden Fruit, Anticipazioni Puntata 27 dicembre 2025: Arriva Elif! - Anticipazioni Puntata Forbidden Fruit Trama Episodio 27 dicembre 2025 Canale5 Arriva Elif amica di vecchia data di Alihan Zeynep gelosa ... msn.com
«Non posso trasferirmi finché mia madre vive con me. » Questa frase di Zeynep racchiude bene la situazione complicata in cui si trova la protagonista nella puntata di Forbidden Fruit che vedremo il 27 dicembre 2025 su Canale 5. Alihan, resosi conto che Zey - facebook.com facebook
Forbidden Fruit 2. la trama fino al 3 gennaio: Ender furiosa • Ender su tutte le furie nelle prossime puntate. Lo annunciano le anticipazioni degli episodi di Forbidden Fruit fino al 3 gennaio 2026. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.