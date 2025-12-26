Fondazione Bentegodi Gregorio Tosi tra i primi dieci tuffatori italiani a Trieste

Esordio da protagonista nella massima categoria per Gregorio Tosi. L'atleta della Fondazione Bentegodi, classe 2007, ha conquistato il secondo posto nella classifica debuttanti e un piazzamento nei primi dieci tuffatori italiani al Trofeo di Natale di Trieste, prima gara della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Veronasera.it

