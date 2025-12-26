Foca monaca transenne a Numana per proteggere il mammifero tra i 100 più minacciati al mondo Video
Numana (Ancona), 26 dicembre 2025 – E’ stata (finalmente) transennata la zona della spiaggiola di Numana, poco prima del porticciolo turistico, dove la mattina di Natale è stata avvistata una foca monaca. Questa mattina, sono comparse transenne e polizia locale a presidiare l'area, per evitare che curiosi a caccia di foto possano disturbare l’esemplare della specie protetta. Foca monaca a Numana: il video della zona transennata Curiosi ‘a caccia’ di video e selfie. Sono tantissimi, infatti, i curiosi che si sono assiepati in queste ore a ‘caccia’ dell’animale rarissimo e super protetto che è diventato suo malgrado protagonista di decine e decine di stories e post sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
