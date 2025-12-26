Foca monaca a Numana | il video della zona transennata

Chiusa ai tanti curiosi l'area della Spiaggiola dove il rarissimo esemplare è stato avvistato (e fotografatissimo) nei giorni di Natale. Foca monaca avvistata a Numana: il video; Ancona, la sosta della foca monaca: prende il sole per un po' e poi torna in acqua; Assalto alla foca monaca di Numana, selfie e video la terrorizzano. L'appello dell'esperto: «Offro mille euro a chi la protegge»; A Numana una foca monaca sulla spiaggia, le immagini fanno il giro dei social. C'è una foca monaca sulla spiaggia di Numana: il video dell'eccezionale avvistamento vicino al porto turistico - L'animale, tra le specie più rare del Mediterraneo, è stato visto riposare sulla spiaggia prima di tornare lentamente in acqua

Mille euro per far riposare la foca monaca sulla spiaggia di Numana - La foca monaca è tornata a far capolino sulla giorno di Natale sulla Riviera del Conero dove l’animale aveva fatto la sua comparsa la mattina della Vigilia a Numana attirando curiosi e fotogr ... veratv.it

La foca monaca sulla spiaggia di Numana: «Mille euro a chi la lascia stare» - Nuovi avvistamenti della foca monaca sono stati segnalati anche oggi, 25 dicembre lungo la spiaggia di Numana (Ancona), dove ieri l’animale aveva fatto la sua comparsa attirando curiosi e fotografi. msn.com

https://veratv.it/articoli/id-68687/mille-euro-per-far-riposare-la-foca-monaca-sulla-spiaggia-di-numana - facebook.com facebook

La foca monaca disturbata dai selfie: "1000 euro se la lasciate in pace" x.com

