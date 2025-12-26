Flavio Cobolli incomincia la stagione! Doppia sfida in Cina per scaldare i motori poi Rublev all’orizzonte

Flavio Cobolli si appresta a fare il proprio ritorno in campo a poco più di un mese di distanza dal trionfo in Coppa Davis: era il 25 novembre quando il romano ebbe la meglio sullo spagnolo Jaume Munar e portò a casa il punto decisivo per la conquista dell’Insalatiera. Il numero 22 del mondo ha festeggiato degnamente l’affermazione di Bologna e si è poi dedicato anche a una serie di allenamenti con lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma ora è arrivato il momento di riprendere confidenza con l’agonismo in vista della nuova stagione. Il 23enne ha scelto la World Tennis Continental Cup per rimettersi in gioco e scalare il motore, anche perché gli Australian Open sono sempre più vicini (il primo Slam della stagione incomincerà il 18 gennaio). 🔗 Leggi su Oasport.it

