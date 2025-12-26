Firenze, 26 dicembre 2025 – In un panorama musicale spesso dominato dalla ricerca dell’impatto immediato, “ Un po’ di felicità” di Riccardo Azzurri sceglie consapevolmente un’altra direzione: la semplicità come atto di resistenza culturale. Il brano affronta uno dei temi più antichi e complessi, la felicità appunto, evitando accuratamente ogni forma di retorica. Attraverso immagini quotidiane e un linguaggio diretto, Azzurri restituisce alla canzone popolare una funzione essenziale: raccontare la vita per ciò che è, senza filtri né sovrastrutture. Il progetto è accompagnato da un video corale che rafforza questa visione inclusiva, dando spazio a esperienze diverse e generazioni lontane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, 'Un po’ di felicità' è il nuovo brano di Riccardo Azzurri

