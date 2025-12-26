Firenze chiede di usare il seme del marito morto | il tribunale dice no

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Appello vietata la procreazione medicalmente assistita anche se il testamento del defunto lo prevedeva. Senza un ulteriore ricorso il campione verrà distrutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

