Firenze chiede di usare il seme del marito morto | il tribunale dice no
In Appello vietata la procreazione medicalmente assistita anche se il testamento del defunto lo prevedeva. Senza un ulteriore ricorso il campione verrà distrutto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
