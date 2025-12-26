Firenze chiede di usare il seme del marito morto | arriva il no dal Tribunale
La corte d’Appello di Firenze, nei giorni scorsi, si è espressa su un tema molto dibattuto, e giunto più volte anche sul tavolo della Corte Costituzionale: la procreazione medicalmente assistita, o Pma, post mortem. La vicenda, raccontata dal quotidiano Corriere Fiorentino, vede protagonista una donna fiorentina che già nel 2021 che aveva chiesto al Tribunale di Firenze la consegna del seme. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Firenze, chiede di usare il seme del marito morto: il tribunale dice no
Leggi anche: Non può usare il seme congelato del marito morto: i giudici stoppano il testamento
Firenze, Muti al Maggio chiede l'intitolazione del Teatro a Vittorio Gui. Funaro: 'Condivido la proposta'.
Firenze, chiede di usare il seme del marito morto: arriva il no dal Tribunale - La corte d’Appello di Firenze, nei giorni scorsi, si è espressa su un tema molto dibattuto, e giunto più volte anche sul tavolo della Corte Costituzionale: ... msn.com
Non potrà usare il seme del marito morto, nonostante il suo consenso scritto: vietata la pma post mortem - Secondo quanto riporta il Corriere, la Corte d’Appello di Firenze è tornata a pronunciarsi sulla procreazione medicalmente assistita (Pma) post mortem, tema già più volte arrivato all’attenzione della ... msn.com
Firenze, chiede di usare il seme del marito morto: il tribunale dice no - Per il tribunale di Firenze è vietata la procreazione medicalmente assistita, anche se il testamento del defunto lo prevede. msn.com
Prato chiede legalità: la lettera delle associazioni e dei sindacati https://shorturl.at/A3FbP CNA Toscana Centro Confindustria Toscana Nord Confartigianato Imprese Prato Filctem CGIL Prato e Pistoia Femca Cisl Firenze-Prato Uiltec - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.