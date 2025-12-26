Firenze | cade grosso albero sul viale Redi disagi alla viabilità

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero è caduto ieri, 25 dicembre 2025, nella serata di Natale, sul viale Redi a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

