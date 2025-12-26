Firenze | cade grosso albero sul viale Redi disagi alla viabilità
Un albero è caduto ieri, 25 dicembre 2025, nella serata di Natale, sul viale Redi a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Firenze, albero caduto in viale Redi
Leggi anche: Caos sul viale Calabria, grosso pino cade sulla carreggiata: traffico in tilt
Grosseto, ramo cade sul camion dei rifiuti. Nessun ferito; Firenze albero caduto in viale Redi.
Firenze, caduto un albero in viale Redi: strada bloccata - E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 dicembre, all'inizio di viale Redi, poco dopo l'incrocio con viale Belfiore, dove un albero è caduto sulla carreggiata, forse anche a causa del ... 055firenze.it
Firenze, un ramo caduto gli distrusse l'auto durante il maltempo: Comune condannato a risarcirlo per 15 mila euro - Il 18 agosto del 2022 l'incidente, per il Comune era un «evento eccezionale» ma per il giudice l'allerta gialla «attesta che l'ente fosse consapevole del rischio» ... msn.com
Firenze, cade un altro albero. Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte - E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri, 23 settembre, in via Flavio Torello Baracchini. lanazione.it
FIRENZE, ALBERO CADE SULLA STRADA ED INVADE LA CARREGGIATA. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.