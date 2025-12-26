firenze ai bassi il polo presepiale unico in toscana

Firenze, 26 dicembre 2025 - In occasione delle feste la parrocchia del Santissimo Nome di Gesù ai Bassi (via dell’Argin Grosso,99) diventa un polo presepiale unico nel suo genere in Toscana. La chiesa della periferia fiorentina, già nota per il presepio poliscenico e meccanizzato che ogni anno attira migliaia di visitatori, da qualche anno propone anche una mostra di presepi e diorami realizzati dai soci della Sede Aiap (Associazione Italiana Amici del Presepio) di Firenze- Prato, con un percorso di visita che offre la possibilità di apprezzare diversi modi di rappresentare e interpretare la tradizione del presepio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giovedì si è svolta la suggestiva visita del Presepe Artistico Ai Bassi, uno dei presepi più visitati di Firenze e dell'intera Toscana. La descrizione di questo Presepe si evince dall'emozione procurata ai soci della 50&Più di Firenze che hanno ripetuto il giro più v