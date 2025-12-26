Fiorentina in trasferta a Parma fra i convocati torna l’esterno Gosens

FIRENZE – In vista della delicata trasferta di domani a Parma, la lista dei convocati diramata da Paolo Vanoli regala una notizia attesa da mesi al popolo viola: il ritorno di Robin Gosens. L’esterno tedesco torna finalmente a disposizione dopo un lungo calvario iniziato a fine ottobre nella sfida contro l’Inter, quando un serio infortunio muscolare lo aveva costretto a un prolungato stop forzato. Tuttavia, il clima in casa Fiorentina non è del tutto sereno a causa di un’esclusione eccellente che profuma di addio. Tra i 22 scelti per la spedizione emiliana non figura infatti Amir Richardson. Il club ha ufficialmente motivato l’assenza come una “scelta tecnica”, ma la realtà del mercato emerge con forza: il centrocampista ha chiesto ufficialmente la cessione nella finestra di gennaio, portando alla rottura immediata e alla conseguente esclusione dai piani tecnici della squadra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

