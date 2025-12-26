L'allenatore, Paolo Vanoli, ha convocato 22 calciatori per la partita di domani, sabato 27 dicembre 2025, che la Fiorentina giocherà a Parma. Notizie positive: ci sono Pietro Comuzzo, che aveva riportato una ferita alla testa durante la partita con l'Udinese, suturata attraverso 15 punti, e anche Robin Gosens che rientra dopo l'infortunio. Comuzzo dovrebbe far parte della difesa a quattro che l'allenatore dovrebbe mandare in campo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina: i convocati di Vanoli per Parma. Ci sono Comuzzo e Gosens. Richardson escluso: scelta tecnica.

