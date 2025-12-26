Finisce l’era del canale panaeuropeo che sfidò Eurosport nel campo del motorsport

Con la notizia che dal prossimo 31 gennaio 2026 la piattaforma di livestream e contenuti on-demand Motorsport.TV chiuderà, si conclude l'epoca del ben più conosciuto canale MotorsTV che opera(va) in Europa a partire da settembre 2000. Sebbene non fosse dichiaratamente il proprio obiettivo principale, si contrappose a Eurosport come canale di riferimento per quanto riguarda .

