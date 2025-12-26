Fidanza annuncia un’interrogazione sul dossier islamofobia che attacca governi democraticamente eletti video
“Alla vigilia di Natale, Francesco Giubilei sul quotidiano ‘Il Giornale’ ha portato alla luce un dossier dal titolo “Report europeo sull’islamofobia 2024”, promosso da una serie di istituti culturali e realtà associative legati all’Islam politico in Europa, per accusare numerosi Stati europei, tra cui ovviamente l’Italia, di islamofobia”. Con queste parole il capodelegazione di Fratelli d’Italia – Ecr in Ue, Carlo Fidanza, ha annunciato le prossime azioni della coalizione: “Presenteremo un’interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce su questi finanziamenti: vogliamo sapere a quanto ammontano, chi li ha autorizzati, a quale titolo e con quali obiettivi politici e perché apparentemente soltanto la parte sull’Italia abbia beneficiato di questi fondi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
