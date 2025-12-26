“Alla vigilia di Natale, Francesco Giubilei sul quotidiano ‘Il Giornale’ ha portato alla luce un dossier dal titolo “Report europeo sull’islamofobia 2024”, promosso da una serie di istituti culturali e realtà associative legati all’Islam politico in Europa, per accusare numerosi Stati europei, tra cui ovviamente l’Italia, di islamofobia”. Con queste parole il capodelegazione di Fratelli d’Italia – Ecr in Ue, Carlo Fidanza, ha annunciato le prossime azioni della coalizione: “Presenteremo un’interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce su questi finanziamenti: vogliamo sapere a quanto ammontano, chi li ha autorizzati, a quale titolo e con quali obiettivi politici e perché apparentemente soltanto la parte sull’Italia abbia beneficiato di questi fondi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fidanza annuncia un’interrogazione sul “dossier islamofobia” che “attacca governi democraticamente eletti” (video)

Leggi anche: Tajani zittisce Putin: in Europa non c’è nessun maialino che scodinzola. Solo premier eletti democraticamente”

Leggi anche: L’ultima follia Ue: finanzia il dossier che accusa l’Europa di "islamofobia"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

È sconcertante la decisione del Tribunale di Milano. Chi annuncia pubblicamente di infrangere le leggi italiane, come Casarini di Mediterranea o Carola Rackete, resta impunito, mentre chi definisce gli operatori di queste ONG “pirati” viene condannato per - facebook.com facebook