Dopo l’apertura in Cattedrale nel giorno di Santo Stefano, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese offerti dai Club Service cittadini Natale a Palermo, prosegue con il secondo appuntamento: sabato 27 dicembre alle 19 nella chiesa di Sant’Anna alla Misericordia, con il Wind Ensemble, storica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Fiati per Mozart e Schubert a Sant'Anna, suoni dal mondo al Capo: la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese

Leggi anche: "Natale a Palermo", torna la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese che da sedici anni accompagna il periodo natalizio della città

Leggi anche: Christmas Gala del Teatro dell'Opera: concerti e recital gratuiti nelle chiese di Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale a Palermo, torna la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese che da sedici anni accompagna il periodo natalizio della città; La Petite Messe Solennelle di Rossini apre la rassegna di concerti Natale a Palermo.

Mozart e Schubert, il genio e l’arte della fuga in scena a Fabriano - Mozart ha solo 17 anni quando scrive il suo Quartetto K173, che si conclude con una meravigliosa fuga finale, costruita con rigore ma anche con leggerezza. anconatoday.it