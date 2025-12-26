Festività a rischio ritardi scioperi in arrivo negli aeroporti europei
Tra Regno Unito, Spagna e Italia, le festività natalizie si intrecciano con proteste del personale aeroportuale: possibili cancellazioni e lunghe attese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Shutdown negli Usa, caos negli aeroporti: stop ai voli al Jfk di New York, ritardi a Orlando e Boston
Leggi anche: Per Natale boom di stranieri in Italia, 4 mln in arrivo negli aeroporti. Città prese d’assalto. Napoli nella top 5
Viaggi aerei per Natale 2025 e Capodanno, Epifania 2026: gli scioperi per Paese e Compagnia - In Europa, diversi Paesi vedono rischio di possibili scioperi aerei durante le feste di Natale 2025 e Capodanno 2026, elenco e compagnie ... missionline.it
Scioperi negli aeroporti europei a dicembre: caos per i viaggi di Natale - Lavoratori aeroportuali in sciopero: protesta contro datori di lavoro che pagano poco e il loro 'atteggiamento da Grinch'. msn.com
