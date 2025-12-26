Per le strade di Roma il Ferrari Christmas Day ha intrecciato entusiasmo e responsabilità civile, trasformando un simbolo di velocità in un messaggio di solidarietà e legalità. La giornata ha coinvolto istituzioni, volontari e cittadini, mettendo al centro i ragazzi dell’AIPD e richiamando la memoria di Giovanni Falcone. La memoria che dà senso alla festa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Ferrari Christmas Day a Roma: parata solidale con l’AIPD e omaggio a Giovanni Falcone

