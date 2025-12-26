feriti da proiettili vaganti al vaglio le immagini della videosorveglianza

Tempo di lettura: < 1 minuto Le immagini della rete du videosorveglianza installata in piazza Giovanni Leone e piazza Marcato a Pomigliano d’Arco, potrebbero chiarire le dinamiche del ferimento dell’uomo di 47 anni e del bambino di 7, avvenuti lo scorso 24 dicembre mentre passeggiavano nei centri storici cittadini. Immagini che sarebbero già al vaglio della polizia e dei carabinieri, che indagano sui due episodi e che stanno cercando di verificare se ad esplodere i colpi di arma da fuoco sia stata la stessa persona. Le due piazze, infatti, sono ben coperte dalle telecamere di videosorveglianza che già in passato hanno consentito di ricostruire le dinamiche di episodi di violenza avvenuti anche tra giovanissimi e che ora potrebbero portare ad individuare i responsabili del ferimento del bambino e dell’uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

