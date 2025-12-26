Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. Lo riporta ‘le Parisien’ spiegando che, secondo diverse fonti di polizia, l’agressione si è verificate in diverse stazioni della linea che collega Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Gli attacchi sono avvenuti tra le 16:15 e le 16:45, in successione alle stazioni della metropolitana République, Arts et Métiers e Opéra, come confermato a Le Parisien dalla Procura di Parigi. Le vittime, riporta il sito, sono state prontamente soccorse dai vigili del fuoco parigini e hanno riportato solo lievi ferite, due delle quali alla schiena e alle cosce, secondo una fonte della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ferisce a coltellate tre donne nella metro a Parigi, arrestato

Leggi anche: Parigi, tre donne ferite a coltellate in metro: arrestato l’aggressore. «Esclusa la pista del terrorismo»

Leggi anche: Tre donne accoltellate nella metro di Parigi: arrestato l’aggressore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita; Cava de' Tirreni - Uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre, poi si suicida.

Ferisce a coltellate tre donne nella metro a Parigi, arrestato - Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. lapresse.it