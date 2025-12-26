Ferisce a coltellate tre donne nella metro a Parigi arrestato
Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. Lo riporta ‘le Parisien’ spiegando che, secondo diverse fonti di polizia, l’agressione si è verificate in diverse stazioni della linea che collega Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Gli attacchi sono avvenuti tra le 16:15 e le 16:45, in successione alle stazioni della metropolitana République, Arts et Métiers e Opéra, come confermato a Le Parisien dalla Procura di Parigi. Le vittime, riporta il sito, sono state prontamente soccorse dai vigili del fuoco parigini e hanno riportato solo lievi ferite, due delle quali alla schiena e alle cosce, secondo una fonte della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
