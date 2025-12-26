federico buffa talks sofia goggia su sky tra solitudine gratitudine e sogno olimpico

La regina della velocità, Sofia Goggia, prima italiana a vincere una medaglia d’oro olimpica in discesa libera (ai Giochi invernali di Pyeongchang 2018), è la protagonista della prossima puntata di Federico Buffa Talks, produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri.Goggia racconta il suo viaggio umano e sportivo, parlando di solitudine, gratitudine e consapevolezza, e rivelando come le difficoltà abbiano forgiato la donna e l’atleta che oggi guarda con determinazione al sogno di Milano-Cortina 2026. Appuntamento con “Federico Buffa Talks – Sofia Goggia”, venerdì 26 dicembre alle 19 e alle 23:45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

