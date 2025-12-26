Fecondazione medicalmente assistita post mortem la sentenza | la moglie non può usare il seme congelato del marito morto
Nonostante l'intenzione espressa esplicitamente dal marito nel testamento, la donna non potrà usare il suo campione biologico che dovrà essere distrutto. Questa la decisione del giudice di primo grado e d'Appello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: La moglie non può usare il seme congelato del marito morto (nonostante il testamento di lui): Pma vietata post mortem
Leggi anche: Non può usare il seme congelato del marito morto: i giudici stoppano il testamento
Health, trapianto di utero: la storia di Mattia e il protocollo pionieristico di Catania.
A Salerno nata la prima bimba con fecondazione assistita: “Immensa gioia e soddisfazione” - Prima nata con fecondazione medicalmente assistita all’ospedale “San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno: la piccola pesa quasi 3,5 chili. fanpage.it
Tabù traballante. La Consulta potrebbe aprire la strada alla fecondazione assistita per donne single - “Oggi non ho un compagno, ma mi sento pronta per diventare madre, per pensare a un futuro con una figlia o un figlio. huffingtonpost.it
Salerno,nata prima bimba con fecondazione medicalmente assistita - Pesa 3,450 kg ed è una bambina nata con parto spontaneo alla 39esima settimana la prima neonata concepita con la tecnica della fecondazione medicalmente assistita al centro P. ansa.it
Il Sole 24 Ore Radiocor Calabria: Regione rafforza rete pubblica procreazione medicalmente assistita - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.