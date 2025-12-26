FC 26 Sfida Creazione Rosa Michael Essien Icona Jolly Invernali
Il leggendario centrocampista ghanese riceve una versione estremamente duttile con valutazione 88, capace di ricoprire quasi ogni ruolo tra difesa e centrocampo. Scadenza 21 giorni. Statistiche e caratteristiche. Michael Essien 88 possiede 4 stelle abilita e 4 stelle piede debole. Le sue statistiche principali sono 88 di difesa, 88 di fisico e 85 di velocita. Questa versione si distingue per una quantita incredibile di ruoli Plus Plus che lo rendono un vero tuttofare: Terzino (TS e TD), Regista difensivo (DC), Contenimento (CDC e CC), Box to box (CC) ed Esterno di centrocampo (ED ed ES). Le 6 sfide da completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
