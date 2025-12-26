Questa sfida si svolge interamente nella modalità Amichevoli Live specifica per l’evento. Completando tutti i passaggi, otterrai Serge Gnabry 87 e una serie di pacchetti per migliorare la tua rosa. Scadenza: 7 giorni. Premio finale: Serge Gnabry Jolly Invernali (Valutazione 87). Analisi del giocatore: Serge Gnabry 87. Gnabry si presenta come un esterno d’attacco o punta centrale molto equilibrato. Possiede 4 stelle abilita e 4 stelle piede debole, con statistiche di punta nel dribbling (89), tiro (88) e velocita (88). Grazie alla sua versatibilita, puo essere schierato come esterno su entrambe le fasce (ESEDAS) o come attaccante centrale (ATT). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Gnabry Jolly Invernale gratis: ecco come completare l'obiettivo in meno di un'ora

