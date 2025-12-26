Favara inaugura il nuovo teatro comunale | sarà dedicato allo scrittore Antonio Russello
Favara avrà un nuovo teatro comunale e lo dedicherà a uno dei suoi figli più illustri: Antonio Russello. L’inaugurazione è in programma sabato 27 dicembre nell’ambito dell’evento “Addrumamu San Francì”, su iniziativa del Comune con il contributo del Libero consorzio comunale di Agrigento.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Favara accende la memoria, Addrumamu San Francì: intitolazione del Teatro Comunale ad "Antonio Russello".
