Dalla Via Anagnina alla Circonvallazione Cornelia, ossia da un quadrante a quello opposto della città eterna, i mezzi pubblici e i terminal capitolini si rivelano sempre più epicentro di violenza urbana e scenari da far west metropolitano senza tetto né legge. Armi (vere o finte), accoltellamenti tra disperati e passeggeri in ostaggio: questo il drammatico set che la capitale ospita quasi quotidianamente, a discapito di chi scopre ogni giorno di più che muoversi in città è diventato un azzardo perenne. Perché non sono più solo i ritardi o le vetture incendiate a spaventare i romani. Oggi la vera emergenza si chiama sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Far west a Roma, ma non è un film: il terrore corre sul bus. Straniero con pistola (finta) e coltello tra i passeggeri e sangue al capolinea tra un marocchino e un clochard

