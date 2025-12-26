Famiglia nel bosco Papà Nathan è stanco e debilitato | l' incontro di Natale senza pranzo per non creare un precedente

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stato un Natale facile per la famiglia nel bosco. Nathan Trevallion, il papà, ha potuto incontrare i suoi bambini per due ore e mezza, dalle 10 alle 12.30 del 25 dicembre,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Famiglia nel bosco. «Papà Nathan è stanco e debilitato»: l'incontro di Natale (senza pranzo) per «non creare un precedente»

