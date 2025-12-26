Famiglia nel bosco il Tribunale progetta il reinserimento scolastico dei tre minori | prevista iscrizione alla scuola primaria per recuperare le gravi carenze educative
Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila avrebbe avviato un progetto per il reinserimento scolastico dei tre minori collocati nella casa-famiglia di Vasto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
