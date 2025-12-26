Il caso della famiglia anglo-australiana che viveva nei boschi di Chieti continua a far discutere l’opinione pubblica, segnando un nuovo capitolo doloroso in occasione delle festività natalizie. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei tre bambini prelevati dalle autorità lo scorso 20 novembre, si trovano ad affrontare un periodo di profonda incertezza mentre i loro figli restano confinati in una casa famiglia. Nonostante i tentativi legali e le richieste di ricongiungimento, la situazione rimane bloccata in attesa di approfondimenti clinici e decisioni giudiziarie che sembrano allontanare ogni possibilità di un ritorno immediato alla normalità domestica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, cosa succede a Capodanno. È arrivato l’annuncio

Leggi anche: “Così potranno tornare con i bambini”. Famiglia nel bosco, l’annuncio è appena arrivato

Leggi anche: “Ricerche sospese”. Martina scomparsa nel nulla da giorni: l’annuncio è appena arrivato, cosa succede ora

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rinvia la decisione sul ricongiungimento figli-genitori; Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli lancia l'allarme sui documenti che circolano in maniera impropria.

“I figli non torneranno a casa” Famiglia nel bosco, cosa è scritto nella delibera del giudice - Scopri la complessa vicenda della famiglia nel bosco: libertà educativa, salute e diritti dei minori al centro del dibattito. bigodino.it