Famiglia ladrona siete parassiti | commenti choc sui social alla morte di Maria Sole Agnelli
(Adnkronos) – Tra un ‘sentite condoglianze’ e un ‘riposi in pace’ spuntano anche commenti choc tra i commenti social alla morte di Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, spentasi all’età di 100 anni. Dal secco ‘Eh sti caz.’ o ‘ce ne faremo una ragione’, si passa ad augurarsi che anche la discendenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Morte Maria Sole Agnelli, la Juventus si stringe affianco della famiglia per la dolorosa scomparsa. Il cordoglio del club bianconero – FOTO
Leggi anche: Famiglia Agnelli: è morta Maria Sole, sorella dell’Avvocato e di Susanna. Aveva 100 anni
“Famiglia ladrona, siete parassiti”: commenti choc sui social alla morte di Maria Sole Agnelli - (Adnkronos) – Tra un ‘sentite condoglianze’ e un ‘riposi in pace’ spuntano anche commenti choc tra i commenti social alla morte di Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, spentasi ... sassarinotizie.com
Un percorso sostenuto dai genitori sin dall'inizio che si è concluso con l'attribuzione del sesso anagrafico con cui si identifica, quello maschile. Con una sentenza stabilita dal Tribunale de La Spezia termina l'iter iniziato nel 2021 da una famiglia ligure per la re - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.