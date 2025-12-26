(Adnkronos) – Tra un ‘sentite condoglianze’ e un ‘riposi in pace’ spuntano anche commenti choc tra i commenti social alla morte di Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, spentasi all’età di 100 anni. Dal secco ‘Eh sti caz.’ o ‘ce ne faremo una ragione’, si passa ad augurarsi che anche la discendenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - “Famiglia ladrona, siete parassiti”: commenti choc sui social alla morte di Maria Sole Agnelli

Leggi anche: Morte Maria Sole Agnelli, la Juventus si stringe affianco della famiglia per la dolorosa scomparsa. Il cordoglio del club bianconero – FOTO

Leggi anche: Famiglia Agnelli: è morta Maria Sole, sorella dell’Avvocato e di Susanna. Aveva 100 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Famiglia ladrona, siete parassiti”: commenti choc sui social alla morte di Maria Sole Agnelli - (Adnkronos) – Tra un ‘sentite condoglianze’ e un ‘riposi in pace’ spuntano anche commenti choc tra i commenti social alla morte di Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, spentasi ... sassarinotizie.com