Famiglia ladrona Maria Sole Agnelli è successo subito dopo la sua morte | Italia sotto shock

La scomparsa di Maria Sole Agnelli, avvenuta alla veneranda età di cento anni, ha generato un corto circuito comunicativo sui social media che merita un’analisi profonda. Se da un lato le istituzioni e una parte dell’opinione pubblica si sono strette intorno alla famiglia con i classici messaggi di cordoglio e il tradizionale riposi in pace, dall’altro lato della barricata digitale è emerso un livore inaspettato e feroce. La morte dell’ultima sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli non è stata percepita solo come la fine di un’epoca biologica o storica, ma è diventata il pretesto per uno sfogo collettivo intriso di risentimento sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

