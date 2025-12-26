Famiglia Agnelli | è morta Maria Sole sorella dell’Avvocato e di Susanna Aveva 100 anni
Aveva 100 anni: è morta oggi, 26 dicembre 2025, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Giovanni e di Susanna Agnelli. Era nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio, con Pio Teodorani Fabbri, era nato Eduardo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
