Fallout 2 fra critiche all' arroganza americana tecnocrazia e citazioni involontarie al Mago di Oz
La co-showrunner di Fallout Geneva Robertson-Dworet e Aaron Moten ci parlano della stagione 2, fra critiche all'arroganza americana e lo strapotere dei tecnocrati. Fallout 2 è fra noi, ma prima del debutto di questa attesissima seconda stagione della serie Prime Video, abbiamo potuto parlare con parte degli interpreti e realizzatori. Dopo la chiacchierata fatta con Walton Goggins (il Ghoul) e Justin Theroux (Robert House), adesso tocca a quella con la co-showrunner Geneva Robertson-Dworet e il co-protagonista Aaron Moten, interprete di Maximus. Un'intervista che si è articolata in due fasi dato che abbiamo preso parte sia al junket tv che a una roundtable, nel quale siamo stati gli unici ad avere l'opportunità di fare due domande nei circa 15 minuti concessi alla stampa presente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Todd Howard, direttore di Bethesda Game Studios nonché executive producer della serie, ha confermato che la scrittura della terza stagione di #Fallout è già iniziata: «Per quanto riguarda i giochi e la serie tv, stiamo scrivendo la terza stagione. Stiamo discute
