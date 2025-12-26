Evitare le truffe a Natale e in tutto il resto dell' anno | carabinieri incontrano anziani

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ERCHIE - Un monito contro le truffe alle persone delle fasce più fragili della società. Il capitano dei carabinieri Alessandro Genovese, comandante della Compagnia di Francavilla Fontana, e il maresciallo capo Antonio Dinoi, comandante della stazione di Erchie, nella mattinata di domenica 21. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

evitare le truffe a natale e in tutto il resto dell anno carabinieri incontrano anziani

© Brindisireport.it - Evitare le truffe a Natale e in tutto il resto dell'anno: carabinieri incontrano anziani

