L'associazione Canterini Romagnoli Pratella–Martuzzi comunica che il concerto previsto per venerdì 26 dicembre, alle 15:30 al Teatro Rasi di Ravenna, è annullato per cause di forza maggiore. “Ci scusiamo con il pubblico, con gli ospiti e con tutte le realtà coinvolte per il disagio arrecato -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Evento di Santo Stefano annullato al Teatro Rasi di Ravenna

Leggi anche: Benevento, al Teatro Comunale il Concerto di Santo Stefano “L’Anno che verrà”

Leggi anche: Santo Stefano al casale di Balsignano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Presepe vivente di Crava solo il 28 dicembre, annullata anche la data di Santo Stefano; LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale; Spazio alle tradizioni natalizie. Così Anghiari e Sansepolcro celebrano vari eventi magici.

SANTO STEFANO - Questo pomeriggio alle 18, nel cortile dell’asilo Civoli a Santo Stefano Magra, verrà presentato il libro autobiografico "Tutto d’un fiato" scritto dalla ballerina Sonia Pellacani insieme a Erika ... lanazione.it

Ricette per Santo Stefano, facili e gustose Quihttps://blog.giallozafferano.it/zeroglutine/ricette-per-santo-stefano/ - facebook.com facebook

Sinnai, guardia medica chiusa a Natale e Santo Stefano x.com