Evade dalla comunità di accoglienza minorenne arrestato dai carabinieri
I carabinieri della stazione di Prata di Pordenone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne di origine egiziana, senza fissa dimora sul territorio nazionale.Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, a seguito delle.
