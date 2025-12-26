Evade dalla comunità di accoglienza minorenne arrestato dai carabinieri

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Prata di Pordenone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne di origine egiziana, senza fissa dimora sul territorio nazionale.Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, a seguito delle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

