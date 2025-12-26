Evacuati gli abitanti vicino al Lamone nelle frazioni di Villanova e Glorie

Nel pomeriggio il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale fino a 300 metri di distanza dal Lamone per le frazioni di Villanova e Glorie. Dai 300 metri fino a 1 chilometro di distanza dal fiume c’è l’obbligo di salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Per chi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

