Evacuati gli abitanti vicino al Lamone nelle frazioni di Villanova e Glorie
Nel pomeriggio il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale fino a 300 metri di distanza dal Lamone per le frazioni di Villanova e Glorie. Dai 300 metri fino a 1 chilometro di distanza dal fiume c’è l’obbligo di salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Per chi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni a Tebano, Villanova e Glorie
Leggi anche: Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni a Tebano, Cotignola, Villanova e Glorie
Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi; Maltempo, evacuazioni nel Ravennate: attesa la piena del Senio. ?Continua l'allerta rossa ?in Emilia-Romagna.
Evacuati abitanti dopo caduta di un drone in Moldavia - Gli abitanti dell'area della città di Floresti in Moldavia sono stati evacuati dopo la caduta di un drone stanotte durante un massiccio attacco russo sull'Ucraina. notizie.tiscali.it
In California una tempesta sta provocando inondazioni e costringendo gli abitanti di alcune zone a evacuare x.com
Le immagini dal drone dell'incendio che ha devastato una palazzina nella tarda mattinata di sabato a Laveno Mombello. Vigili del fuoco alle prese con fiamme alte ed un'enorme nube di fumo. Evacuati i residenti. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.