Etna sta succedendo proprio adesso | scatta l’allerta

L’Etna ha deciso di regalare uno scenario mozzafiato proprio durante le festività natalizie del 2025 trasformando il paesaggio siciliano in un teatro di contrasti cromatici e potenza naturale. Nella giornata odierna il vulcano attivo più alto d’Europa ha dato inizio a una nuova fase di attività che ha visto il fuoco delle profondità terrestri incontrarsi con il bianco candore della neve che ricopre la vetta in questo periodo dell’anno. Le immagini che giungono dai versanti montuosi descrivono una situazione di grande fascino visivo ma che richiede al contempo una sorveglianza costante da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza delle popolazioni locali e dei flussi turistici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Etna, il video fake da 900mila visualizzazioni con le bombe vulcaniche. La guida: «Crea inutile allarmismo tra i turisti» - Sei secondi creati con l'intelligenza artificiali e lanciati sui social. lasicilia.it