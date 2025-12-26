Estoril e Alverca chiuderanno l’anno solare sfidandosi in una gara valevole per la sedicesima giornata: si tratta di due compagini appaiate a 17 punti, insieme al Rio Ave. Il margine sul terz’ultimo posto è di 4 punti, quindi non troppo rassicurante: le posizioni europee sono abbastanza lontane, visto che il Gil Vicente, quarto in graduatoria, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estoril-Alverca (sabato 27 dicembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Chi chiuderà bene l’anno solare?

