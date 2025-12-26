Esplosione in una moschea a Homs in Siria | tre morti

Un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria, ha ucciso tre persone, secondo quanto riportato dai media statali che citano un bilancio preliminare. L'agenzia di stampa statale Sana ha riportato «un'esplosione all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al-Dahab, la cui natura è in fase di indagine», aggiungendo di avere «informazioni.

