Esplosione in moschea in Siria 6 morti

13.20 E' di 6 morti e 21 feriti il bilancio dell'esplosione che ha colpito una moschea nella zona della minoranza alawita a Homs, in Siria. I media locali: "Esplosione all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere Wadi al Dahab". Secondo fonti citate dal corrispondente di Al-Arabiya, crescono le indicazioni che l'esplosione sia stata causata da un ordigno esplosivo. Indagini in corso. Forse due le bombe piazzate o un attentato suicida. Per gli inquirenti questo attentato porta la firma dell'Isis. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Esplosione in moschea a Homs: vittime, conseguenze e impatto sulla comunità - Un attacco terroristico avvenuto in una moschea a Homs ha causato numerosi morti e feriti, sollevando gravi preoccupazioni per la stabilità della Siria. notizie.it