Esordio da record per ‘Buen Camino’ Checco Zalone travolge il box office di Natale
(Adnkronos) – Esordio straordinario per 'Buen Camino', l'attesa nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.671.922 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La sfida è con Quo Vado, secondo esordio migliore di sempre ma il miglior film di Checco, un crescendo assoluto in carriera. Alla fine nella filmografia l’unico film sbagliato è Tolo Tolo che pur detiene il record esordio, film né carne né pesce fatto per compiace x.com
