Esordio da record per ‘Buen Camino’ Checco Zalone travolge il box office di Natale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Esordio straordinario per 'Buen Camino', l'attesa nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011. Nel suo primo giorno di programmazione, giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.671.922 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Checco Zalone domina il box office: quanto ha incassato “Buen Camino” giorno per giorno

Leggi anche: Checco Zalone svela il poster di Buen Camino: il suo nuovo film da Natale al cinema

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.