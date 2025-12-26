Esce per incontrare un’amica di cui non ricorda il nome e si perde in strada | soccorsa un' anziana

26 dic 2025

ANCONA - Gira senza sapere più dove andare, convinta di dover raggiungere un'amica di cui però non ricordava neppure il nome. È così che nei giorni scorsi una donna di circa 80 anni è stata notata mentre camminava in modo incerto e pericoloso lungo via delle Grazie, al centro della carreggiata

