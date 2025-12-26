Errico Porzio denuncia il furto dell' albero di Natale sul Lungomare | Sono profondamente amareggiato
Errico Porzio denuncia il furto dell'albero di Natale che aveva fatto allestire all'esterno del suo locale in via Partenope, sul Lungomare di Napoli. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi.Il noto imprenditore ha pubblicato un video sui propri profili social in cui ha spiegato quanto accaduto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, rubato l'albero di Natale dalla pizzeria di Enrico Porzio sul Lungomare.
Vergogna a Napoli, rubato l’albero di Porzio sul lungomare - Come da consuetudine, anche quest’anno l’8 dicembre Errico Porzio aveva fatto allestire un grande albero di Natale davanti alla ... internapoli.it
Napoli, rubato l'albero di Natale di Errico Porzio sul lungomare - Come da tradizione lo scorso 8 dicembre anche Errico Porzio, noto imprenditore nella ristorazione, aveva fatto installare presso la sede della sua ... msn.com
Napoli, tentato furto in pizzeria, il messaggio virale: «Se avevi fame, ti offrivamo una pizza» - Un tentato furto nella notte che si trasforma in un messaggio di civiltà e solidarietà. msn.com
Il video pubblicato sulla pagina Facebook di Errico Porzio mostra le immagini dell’irruzione notturna. Nessun bottino, solo telecamere e un appello che conquista il web - facebook.com facebook
