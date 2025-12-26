Dalla popolarità e dal successo di Amici a una vita lontana dai riflettori: la storia di un ex ballerino che ha cambiato completamente strada. Siete curiosi di conoscere il suo nome? Leggendo di seguito lo scoprirete! Leggi anche: Amici, tragedia per una ex concorrente: è morto il marito giovanissimo, morte tragica e improvvisa Negli anni dei talent show, alcuni volti sono diventati vere e proprie icone per il pubblico, salvo poi sparire lentamente dalle luci della ribalta. Dietro queste assenze si nascondono spesso storie complesse, fatte di aspettative disattese, scelte obbligate e nuove priorità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Era un ballerino famosissimo di Amici, oggi lavora in una concessionaria: ecco chi è e cosa è successo

Leggi anche: Amici, Alessio Di Ponzio: Ecco Chi E’ Il Ballerino!

Leggi anche: Michele Maddaloni: “Dopo Amici guadagnavo 2500 euro a serata. Oggi lavoro in una concessionaria e non ballo più”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L'ex ballerino di Amici Michele Maddaloni: Gli agenti mi sfruttavano per i soldi; Michele Maddaloni: Dopo Amici guadagnavo 2500 euro a serata. Oggi lavoro in una concessionaria, non ballo più; Michele Maddaloni, che fine ha fatto l'ex ballerino di Amici: «Guadagnavo 2.500 euro a serata. Oggi non ballo più, vendo le auto»; Amici 25, chi è Angie: vero nome, età, fidanzato e perché è già famosa.

“Dopo ‘Amici’ guadagnavo fino a 2500 euro a serata. Gli agenti mi sfruttavano, per loro era solo una questione di soldi”: lo sfogo di Michele Maddaloni - Michele Maddaloni racconta la sua vita dopo Amici: dalle serate a 2500 euro al lavoro in concessionaria, lontano dal mondo della danza ... ilfattoquotidiano.it