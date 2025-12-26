Un 63enne di Maddaloni è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per i reati di percosse e atti persecutori nei confronti della ex moglie. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata del 25 dicembre. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe recato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Entra in casa dell'ex moglie dalla finestra e la prende a schiaffi: 63enne in manette

Leggi anche: Vigevano, entra nel centro estetico e prende a schiaffi la titolare per rubarle 200 euro

Leggi anche: Si getta dalla finestra, in casa il cadavere della moglie. Ipotesi omicidio-suicidio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Apporta migliorie alla casa della ex: no all’indennità per aumento di valore; Cassazione: stop alle banche. Nelle separazioni la casa all'ex è al sicuro se c'è ipoteca?; Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Latina, maltrattava la moglie anche da ex: uomo allontanato dalla casa familiare.

Sfonda una finestra entra in casa dell’ex moglie e la colpisce: ARRESTATO - I Carabinieri ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente situazioni di aggressioni e violenza. casertace.net