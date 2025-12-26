Entra in casa della ex e la minaccia | arrestato un uomo di 36 anni

FIRENZE – Entra in casa della ex e la minaccia, in manette 36enne di origine marocchina. Si è anche scagliato contro i militari intervenuti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in viale Francesco Red i a seguito di una richiesta di aiuto per una situazione di presunti maltrattamenti ai danni di una 45enne italiana. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la denuncia della vittima, che ha riferito di subire da tempo comportamenti violenti e vessatori da parte del compagno non convivente. La donna ha raccontato che, poco prima, l’uomo si era introdotto nel suo appartamento senza consenso, utilizzando le chiavi in suo possesso, dando origine a una discussione che l’aveva costretta ad allontanarsi dall’abitazione per timore dell’ennesima aggressione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

